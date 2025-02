Padovan: "Grande mercato del Milan. Non ha preso semplici ricambi, ma altri titolari"

Giancarlo Padovan, presente negli studi di SkySport24, ha rilasciato queste parole sul Milan ed in particolare sui nuovi arrivati durante il mercato invernale: "Gimenez e Joao Felix hanno già lasciato il segno contro la Roma in Coppa Italia. Non so se qualcuno potrebbe già iniziare a temere di giocare di meno, come per esempio Leao, perchè ora c'è grande concorrenza in avanti.

Ma per il Milan è utile avere questi nuovi giocatori, che non sono semplici ricambi, ma altri titolari. Il Milan ha fatto un grande mercato. Sono messi bene in ogni reparto, ora l'obiettivo è il quarto posto in campionato e andare avanti il più possibile in Champions League. Questo rafforzamento non può essere stato fatto invano".