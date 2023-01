Padovan: "Pioli non può fare miracoli se dal mercato non arriva nessuno"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha parlato del momento del Milan: “Non credo che Pioli cambierà sistema di gioco, però negli uomini deve cambiare alcune cose. Ricordiamoci però che si può cambiare se i giocatori guariscono, se stanno meglio. Il Milan è stato falcidiato dagli infortuni, non va dimenticato. Anche se non ha perso per questo, ha perso perché è stata smarrita la via del gioco. Io credo che qualche giocatore, un po’ di sangue fresco, nella squadra ci voglia. Tendo a vedere che un po’ di pancia piena se la senta il Milan, o l’ha sentita nella Supercoppa: pareva una squadra svuotata. Sembra che il Milan non abbia più quell’atteggiamento vorace che ha caratterizzato la stagione scorsa. In ogni caso Pioli non può fare miracoli se dal mercato non arriva nessuno. In questo momento è la testa che deve funzionare e non funziona più, perché forse c’è un po’ di stanchezza, un po’ di appagamento, forse perché la situazione si è deteriorata in quegli otto minuti contro la Roma. Quando eri sul 2-0, partita molto ben giocata e sostanzialmente vinta, poi alla fine pareggi. Pioli deve lavorare da psicologo”.