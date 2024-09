Padovan: "Scudetto? Inter nettamente più forte, poi ci sono Juve e Napoli"

vedi letture

Giancarlo Padovan, giornalista e opinionista sportivo ha voluto parlare della situazione in Serie A e della conseguente Lotta Scudetto tra le big italiane. Queste le sue considerazioni ai microfoni di InterNews24:

"Al momento questo campionato ci ha detto innanzitutto che non c’è nessuna squadra a punteggio pieno, e questo è abbastanza sorprendente. Segno evidentemente che c’è un certo equilibrio e che le piccole o le media hanno sorpreso con qualche risultato le grandi, inevitabilmente la partenza è un po’ una partenza falsa. Non c’erano squadre così preparate per fare i 9 punti in 3 partite. Sono dell’avviso che il campionato vero e proprio cominci dopo la pausa. Da lì vedremo chi e come prevarrà. Per quanto riguarda le squadre più attrezzate, mi pare evidente che, anche in queste prime 3 giornate, l’Inter sia nettamente la più forte. Lo è per organico, per qualità di giocatori che scendono in campo, nell’organizzazione di gioco. È la squadra che produce di più a livello di conclusioni. Tutte queste ragioni pongono l’Inter per me davanti a tutte. Dietro ci metto il Napoli e non posso non metterci questa Juventus, anche se io ero scettico prima che cominciasse il campionato. E poi, nonostante la partenza falsa, io credo ancora all’Atalanta".