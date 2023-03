Padovan: "Se il Milan non entra nei primi quattro posti sarà automatico dire che è un fallimento"

MilanNews.it

“Già ieri dicevo che il Milan a Udine avrebbe rischiato perché era uscito dalle secche di una situazione difficile, è andato avanti in Champions League ma magari pensa più alla Champions che al campionato". Parole di Giancarlo Padovan, che a Sky Sport 24 analizza la stagione del Milan. "Male sarebbe, perché in Champions ha poche chance di passare, mentre in campionato ha il dovere di arrivare nelle prime 4, perché se non arriva nelle prime 4, anche se non mi piace la parola, dire che è un fallimento è automatico”.