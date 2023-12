Padovan sicuro: "Milan, ormai lo scudetto è andato..."

vedi letture

Un'altra sconfitta in Serie A, con la vetta della classifica che ora dista 9 punti. Il Milan non trova continuità e sembra essere uscito dalla corsa scudetto, nonostante manchi ancora più di metà campionato da giocare.

Giancarlo Padovan, in diretta su Sky Sport 24, ne parla così: “Ormai lo scudetto per me è andato, lo dico per i punti di distacco che ha dalla Juve, oltre a quelli che ha dall’Inter. L’Europa League è una competizione comunque importante, se si va a finire lì la si gioca”.