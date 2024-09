Padovano: "A livello di comunicazione il Milan non è il massimo della vita. Mi dispiace vedere così Fonseca"

Il Milan e Fonseca si giocano già una fetta importante di stagione e futuro domani sera alle 20.45 quando a San Siro sfideranno l'Inter nel derby. Contro i cugini nerazzurri la squadra rossonera ha un conto aperto - disonorevole - di sei sconfitte consecutive. A questo si aggiunge un avvio di campionato deludente sotto ogni punto di vista e la possibilità che il tecnico portoghese abbia le ore contate. Per domani Fonseca avrebbe pronto un cambio tattico: un 4-4-2 con la doppia punta (LEGGI QUI). In studio a Sky Sport 24 ne hanno parlato con l'ex calciatore Michele Padovano.

Le parole di Padovano sulla situazione in casa rossonera, relativamente a Fonseca: "Mi dispiace vederlo così in conferenza stampa Fonseca perché è una persona perbene, un ragazzo a posto che risponde a tutte le domande. In questo momento mi dispiace che dalla società non sia tutelato e difeso. In questo momento a livello di comunicazione il Milan non è il massimo della vita"