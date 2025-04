Paganini sul derby: "E' una partita da dentro o fuori soprattutto per il Milan"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Paolo Paganini.

Inter-Milan, una partita a cui tengono entrambe, nonostante i nerazzurri abbiano altri obiettivi:

"E' una partita da dentro o fuori soprattutto per il Milan. Se esce è un bilancio fallimentare. Ha fatto due mercati, ha cambiato allenatore, ha speso tanto ed è in una classifica per nulla buona. Per salvare la stagione deve arrivare in finale. Per l'Inter però è fondamentale lo stesso. La sconfitta di Bologna qualche strascico lo ha lasciato, qualche segnale di nervosismo c'è stato. Se arrivi in fondo battendo un Milan che ti ha messo sempre in difficoltà quest'anno ti fa mandare un segnale importante".

Come valuta Conceicao?

"Mi è rimasta impressa la scena del litigio con Calabria, siamo tra i professionisti e non ho mai visto una cosa del genere al Milan. Se andiamo a vedere, Il Milan ha fatto due campagne acquisti, a gennaio ha speso tanto portando giocatori importanti. Gimenez, pagato 35 mln, è sparito dai radar invece era stato preso per risolvere certi problemi, che ora sta risolvendo Abraham. E poi ci metto Joao Felix. Un allenatore deve essere bravo a valorizzare certi giocatori. Qualche domanda devono farsela, soprattutto in prospettiva. E si dovrà capire soprattutto chi sarà il nuovo ds, che dovrà rinfacciarsi con la proprietà e con Ibrahimovic che è il punto di riferimento".