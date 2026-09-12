La pagella di Estupinan: quattro secco. Non è un giocatore da Milan

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Si riporta la pagella di Lazio-Milan di Pietro Mazzara di Pervis Estupinan, terzino sinistro rossonero autore di una bruttissima prova.

Si riporta di seguito la pagella di Lazio-Milan di Pietro Mazzara di Pervis Estupinan:

Estupinan 4

Se Floriani Mussolini e Cancellieri sono due elementi che non può gestire, allora non è un giocatore da Milan. Perché questa partita avrebbe dovuto vederla da Birmingham. Non si accorge minimamente dello sviluppo dell’azione del gol dell’1-0 della Lazio, con Cancellieri che gli sbuca alle spalle e lui è totalmente sonnecchiante, guardandosi attorno nel tentativo di trovare qualcuno con cui condividere la colpa. Non becca un passaggio pulito e in avanti non ne parliamo.