Pagelle Gazzetta - Dinamismo Castillejo, insufficienza per Suso

La Gazzetta dello Spor premia Castillejo con un 7 in pagella (migliore in campo) dopo la prestazione offerta contro la Spal. Lo spagnolo "non sarà il giocatore più elegante, ma ha il dinamismo necessario". Stesso voto per Theo Hernandez, "capocannoniere del Milan con Piatek". Bene anche il pistolero (6.5), che "segna e fa segnare", così come Antonio Donnarumma (6.5 anche per lui). Sufficienza piena per il resto della squadra, tranne che per Suso (voto 5.5).