Pagelle Gazzetta: Gigio il migliore, Romagnoli difende e segna. Calabria e Saele volano a destra

Nelle pagelle delle Gazzetta dello Sport dopo il match vinto dal Milan contro la Fiorentina, il voto più alto è stato dato a Gigio Donnarumma (7,5), autore di due grandissimi interventi che hanno salvato la porta milanista (su Vlahovic e Ribery). Ottima prestazione anche di Romagnoli (in gol su angolo e molto attento di difesa), Calabria (difende e spinge alla grande) e Saelemaelers (vola sulla destra per tutta la partita), i quali si sono meritati un bel 7. Mezzo voto in meno per Kjaer, Hernandez, Kessie e Calhanoglu, mentre Tonali, Rebic e Krunic hanno preso la sufficienza piena (6). Unica piccola insufficienza per Brahim Diaz (5,5), il quale ci ha messo tanta volontà, ma non è riuscito ad incidere.