Pagelle Gazzetta: Giroud, altro gol pesante. Molto bene Calabria

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo ieri sera contro la Juventus nelle file rossonere è stato Olivier Giroud, autore del gol vittorie: il francese, che segna sempre gol pesanti e importanti, si è meritato un bel 7 in pagella. Stesso voto anche per Calabria, che ha regalato l'assisto per il gol di testa del numero 9 milanista. Mezzo voto in meno per Maignan e Thiaw, sufficienza piena (6) invece per Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Diaz, Messias e Saelemaekers. 5,5 infine per Krunic e Leao.