Pagelle Gazzetta: Ibra è l'anima del Milan, bene anche Theo, Bennacer e Rebic. Kjaer in difficoltà nella ripresa

Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo nel derby nelle file rossonere è stato Zlatan Ibrahimovic, autore di un gol e di un assist: lo svedese ha preso 7, dimostrandosi ancora una volta l'anima e il leader assoluto del Milan. Buona prestazione (6,5) anche di Hernandez, Bennacer e Rebic, sufficienza piena (6), invece, per Castillejo, Kessie e Calhanoglu. Mezzo voto in meno per Donnarumma, Conti e Romagnoli, mentre il peggiore nel Milan è stato Kjaer (5, in difficoltà nella ripresa).