Pagelle Gazzetta: Leao, doppietta decisiva. Bene anche Theo, Diaz e Calhanoglu. Tonali sotto tono

La sua doppietta è stata decisiva e per questo Rafael Leao si è guadagnato il titolo di migliore in campo contro lo Spezia secondo La Gazzetta dello Sport: il portoghese si è meritato un bel 7 in pagella. Stesso voto anche per Theo Hernandez, Diaz e Calhanoglu, mentre Gigio, Calabria, Kjaer, Bennacer e Kessie hanno preso 6,5. Sufficienza piena per Gabbia e Saelemaekers, 5,5 per Krunic. Chi invece non ha convinto sono stati Tonali e Colombo, i quali hanno preso entrambi 5: il regista è apparso sotto tono in mezzo al campo, mentre il giovane centravanti ha fatto parecchia fatica tra i centrali dello Spezia.