Pagelle Gazzetta: Tomori e Gigio i migliori, male l'attacco. Rebic, rosso imperdonabile

Secondo La Gazzetta dello Sport, Gigio Donnarumma e Fikayo Tomori sono stati i migliori in campo nelle file rossonere ieri sera contro il Napoli: il primo evitato il raddoppio su Fabian Ruiz, mentre il secondo è apparso molto sicuro e autoritario in difesa. Per entrambi un bel 6,5. Sufficienza piena (6) per Tonali, Saelemaekers e Diaz, mentre hanno preso mezzo voto in meno Gabbia, Theo Hernandez e Kessie. 5 per Dalot, Castillejo, Calhanoglu, Krunic e Leao, ma il voto più basso è quello di Rebic (4,5), la cui espulsione per proteste nel finale è stata davvero imperdonabile.