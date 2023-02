Pagelle Gazzetta: voti alti per i rossoneri, Theo e Thiaw i migliori in campo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sono molto alti i voti dei giocatori rossoneri nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport all'indomani di Milan-Atalanta: i migliori in campo sono stati Theo Hernandez e Thiaw, i quali si sono meritati un bel 7,5. Voto 7 e ottima prestazione per Kalulu, Tomori, Messias, Krunic e Tonali, mentre hanno preso 6,5 Diaz e Giroud. Sufficienza piena (6) per Maignan, Ibrahimovic e De Ketelaere, mentre l'unica insufficienza è stata data a Leao (5,5).