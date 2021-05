Pagelle Tuttosport: Diaz manda all'inferno la Juve, molto Tomori, Theo e Rebic

Secondo Tuttosport, il migliore in campo nelle file rossonere ieri sera contro la Juventus è stato Brahim Diaz: il giovane spagnolo, autore del primo gol del Milan, si è meritato un bel 7,5 in pagella. Ottima prestazione (7) poi anche di Tomori, Theo Hernandez, Kessie e Rebic, mentre hanno preso 6,5 Calabria, Kjaer, Bennacer e Calhanoglu. Sufficienza piena per Ibra, 5,5 infine per Saelemaekers.