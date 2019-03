Pagelle Tuttosport - Donnarumma miracoleggia, Suso tra i peggiori

Anche Tuttosport promuove Donnarumma con un 7 in pagella. Il portierone rossonero, "dopo una serata tranquilla in Coppa Italia, miracoleggia al 20esimo su Djuricic". Bene anche Piatek, il quale "in una serata in generale non brillante, fa espellere Consigli e mette Kessié solo davanti al portiere". Sufficienza piena anche per Calabria, Musacchio, Kessié, Bakayoko, Biglia, Paquetà e Calhanoglu. Insufficiente la prova di Romagnoli (5.5), così come quella di Rodríguez (5.5 anche per lui). Male anche Suso (stesso voto), "ancora nemmeno parente del giocatore decisivo di qualche tempo fa".