Pagelle Tuttosport: Kessie il migliore, Theo vola a sinistra. Kjaer-Kessie un muro

Franck Kessie, secondo Tuttosport, è stato il migliore in campo nella sfida di ieri sera del Milan contro l'Atalanta: il centrocampista ivoriano, autore di una doppietta su rigore, si è meritato un bel 7 in pagella. Stesso voto anche per Theo Hernandez che si è conquistato il primo penalty, mentre hanno preso 6,5 Kjaer, Tomori (un muro i due difensori centrali), Saelemaekers e Leao. Sufficienza piena per Donnarumma, Calabria, Krunic, Diaz e Meite, 5.5 invece per Calhanoglu. Male infine Bennacer (5) che ha sbagliato troppo in mezzo al campo.