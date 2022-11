Pagelle Tuttosport: Messias è l'unico a provarci fino alla fine, malissimo Leao e CDK

MilanNews.it

Nelle pagelle odierna di Tuttosport, è Junior Messias il giocatore rossonero che si merita il voto più: 7 perchè il brasiliano è l'unico a provarci fino all'ultimo minuto. Buona prestazione in difesa (6,5) di Tomori, bravo a salvare nel finale due volte su Okereke. Sufficienza piena (6) per Thiaw, Kalulu, Kjaer e Bennacer, 5,5 invece per Tatarusanu, Tonali, Diaz e Rebic. Le note negative della serata sono state infine Ballo-Tourè e Origi (voto 5 per entrambi) e soprattutto Leao e De Ketelaere che sono entrati male nella ripresa e per questo si sono meritati tutti e due un 4,5.