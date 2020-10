Pagelle Tuttosport - Papera Tatarusanu, male anche Romagnoli e Theo

Secondo Tuttosport, Ibrahimovic è stato il migliore in campo nel match di ieri contro la Roma. Voto 7.5 per lo svedese, che realizza la "terza doppietta in tre partite". Ottima anche la prestazione di Leao (7 per lui): "Ma che talento ha?", si chiede il quotidiano sportivo torinese: "Peccato - si legge - che giochi quattro minuti, due per tempo". Bene anche Kjaer e Saelemaekers (6.5 per entrambi), sufficienza piena per Calabria, Kessié e Bennacer. Male Romagnoli e Calhanoglu (5.5 per loro), negativa anche la prova di Theo Hernandez (voto 5). Ma il peggiore è Tatarusanu, che si becca un brutto 4.