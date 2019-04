Tanti voti positivi per i rossoneri nelle pagelle stilate da Tuttosport. A cominciare da Reina (6.5), "subito protagonista dopo 2 minuti su Immobile con una parata donnarummesca". Bene anche Musacchio e Romagnoli (6.5 per entrambi), così come Zapata, Bakayoko e Calhanoglu (stesso voto anche per loro). Sufficienza piena per Calabria, Laxalt, Kessié, Suso, Borini e Piatek.