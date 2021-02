Pagelle Tuttosport - Theo, serata anonima. Sufficienza per Kjaer e Tomori

Serataccia per il Milan a La Spezia. Secondo Tuttosport, gli unici a salvarsi dalla disfatta del "Picco" sono Donnarumma (voto 7), Tomori e Kjaer (sufficienza piena per i due difensori). Poi solo bocciature, a cominciare da Theo Hernandez, che si becca un 4.5 per la sua prestazione anonima. Male anche Dalot, Meite, Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Mandzukic e Ibrahimovic (voto 5 per loro), mezzo punto in più (5.5) Romagnoli, Kessié e Bennacer.