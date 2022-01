Pagliari: "Protocollo? Se serve il Covid per dare spazio ai 2003 siamo messi male"

Silvio Pagliari, agente, si è così espresso a TMW sul nuovo protocollo Covid in Serie A: "Se in Italia dobbiamo serve il covid per dare spazio ai 2003 siamo messi male. Dovrebbe esserci una norma per farli giocare, come accade in altri paesi. Non è che se in una rosa mancano 3-4 giocatori non si può giocare. Sarebbe da discutere questo: è logico che il campionato è falsato se si parla di una rosa di una squadra importante o meno".