Palladino: "Romagnoli non può lasciare spazio a campo aperto a Lukaku"

Raffaele Palladino, ex giocatore, è intervenuto a SkySport24 e sull'errore di Romagnoli nel primo gol dell'Inter nel derby ha spiegato: "L'errore di Romagnoli non è averlo perso in velocità, ma prima. Un difensore non può lasciare spazio a campo aperto ad un giocatore come Lukaku che ha uno strapotere fisico e una velocità incredibile. Nessun difensore in Italia riesce a stargli dietro".