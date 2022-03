Pancaro: "Florenzi merita il riscatto e Calabria di andare in nazionale"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Pippo Pancaro ha parlato di tante tematiche. Queste le sue parole sul riscatto di Florenzi e su Calabria out in nazionale: “Assolutamente sì. È partito in sordina e poi è cresciuto in modo esponenziale. Calabria out in Nazionale? Per meritarlo lo meriterebbe eccome. Il problema è che a destra Di Lorenzo è, giustamente, il titolare. E Florenzi è l’usato sicuro che un allenatore si porta sempre dietro. Quindi Davide purtroppo lo vedo chiuso, ma non certo per demeriti suoi“.