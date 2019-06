Panchina Milan, ecco le altre piste battute da Maldini

Giampaolo è il primo nome sulla lista di Maldini, ma non è l’unica pista battuta dal dirigente rossonero, che punterebbe comunque su un italiano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dai suoi radar sono passati anche Di Francesco e De Zerbi. L’ex Roma e il tecnico del Sassuolo piacciono per la predisposizione a guidare un gruppo giovane e per le idee di gioco offensive, con Di Francesco avvantaggiato dall’esperienza ad alti livelli.