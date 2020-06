Panucci su Donnarumma: "Penso debba pensare a vincere, se lo può fare al Milan ben venga"

Christian Panucci, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua su Gigio Donnarumma, sottolineando che il ragazzo dovrà decidere il suo futuro anche in base alle ambizioni: "Gli possono anche dare 6, 7, 8 milioni di euro... Ma poi il giocatore vuole vincere. Bisogna capire cosa vuole fare Donnarumma, se lo chiama il Real Madrid o una squadra che vuole vincere? Nella carriera la cosa più importante è l'ambizione di vincere, non so se gli bastino i soldi per essere felice, penso che debba pensare a vincere. Se poi lo può fare al Milan ben venga".