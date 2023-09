Paolillo scredita il lavoro di Pioli: "Lo scudetto è nato dall'errore di Inzaghi nel derby"

"Pioli l'ho sempre ritenuto bravo, però onestamente lo scudetto che ha vinto è nato dall'errore di Inzaghi nel derby in poi, con molte colpe dell'Inter e del suo allenatore. Pioli ha fatto bene l'anno scorso con la squadra dell'anno scorso, quest'anno mi sembra che non si sia creato il feeling giusto. O magari i giocatori arrivati sul mercato non sono così forti come si pensava". Così Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com