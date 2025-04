Papa: il cordoglio dell'Uefa, Ceferin "era un faro di speranza"

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Anche l'Uefa esprime "le sue più sincere condoglianze ai fedeli cattolici di tutto il mondo e al Vaticano" per la scomparsa di papa Francesco, accompagnate da una dichiarazione del suo presidente, Aleksander Ceferin: "Papa Francesco è stato un faro di speranza per tutta l'umanità in questi tempi di guerra e difficoltà. Un'umanità che ora - afferma Ceferin - rimarrà orfana di quella voce, instancabile e potente, che si è sempre levata in difesa dei poveri, degli umili e dei vulnerabili per invocare rispetto, accettazione e uguaglianza e per implorare una pace che sembrava sempre lontana, eppure sempre più desiderata dal cuore del mondo".

Il n.1 dell'Uefa ha poi voluto sottolineare del Santo padre "l'entusiasmo per il calcio, una passione coltivata fin dalla giovinezza, a testimonianza di uno spirito gioioso e della sua capacità di entrare in contatto con le persone attraverso il calore e un senso di umanità condivisa". (ANSA).