© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato al canale YouTube di Carlo Pellegatti, Jean Pierre Papin ha parlato così di Theo Hernandez: “L’ho visto iniziare al Milan e pensavo non fosse così forte. Poi è esploso al Milan, come Maignan. Quando giochi in queste squadre bisogna alzare il livello, e tutti e due hanno fatto un salto che non pensavo potessero fare”.