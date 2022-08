Paquetà, il Newcastle torna alla carica. Il Milan guarda interessato

MilanNews.it

90min fa il punto sul futuro di Lucas Paqueta e spiega che, dopo il mercato di gennaio, il Newcastle ha deciso di tornare alla carica per il trequartista brasiliano. E' il nome più caldo nel focus di mercato dedicato ai Magpies: a Paqueta peraltro non dispiacerebbe l'idea di trasferirsi in Premier League e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la trattativa. I rossoneri guardano interessati la situazione del brasiliano perché in occasione della cessione per 20 mln di euro al Lione è stata concordata anche una clausola su una futura rivendita, con una percentuale del 15% su un futuro trasferimento che spetterebbe al Milan.