Parola di Zlatan, il vice Theo Hernandez sarà Jimenez

Nel corso della conferenza stampa di Milan Futuro, andata in scena ieri a Milanello, il Senior Advisor di RedBird e del club rossonero Zlatan Ibrahimovic ha fornito un'indicazione importante anche relativa all'organico della Prima Squadra. A una precisa domanda sul ruolo di Alex Jimenez ha infatti risposto così: "Il vice di Theo sarà Jimenez. Se non giocherà in prima squadra giocherà nel Milan Futuro, è questo il vantaggio. Un anno non fa non avrebbe avuto minuti in campo, ora può giocare e avere minuti e questo è molto importante. Prendere il posto di Theo non mi sembra facile, ma allo stesso tempo ti dobbiamo dare modo di crescita. Senza Milan Futuro in allenamento non cresci. Per giocare devi essere più forte di Theo, è molto difficile. Col Milan Futuro puoi dargli minuti. Poi non è Serie A, ma crescerà. Quindi sì, sarà il vice di Theo".

Un'investitura non da poco per il classe 2005 spagnolo che si appresta a vivere la sua seconda stagione in rossonero, la prima da giocatore del Milan a tutti gli effetti. Settimana scorsa infatti è stato comunicato il riscatto e il rinnovo di contratto di Jimenez. Il calciatore è stato comprato a titolo definitivo dal Real Madrid per 5 milioni di euro e ha contestualmente firmato un contratto di quattro anni con un'opzione di quinto anno fino al 2029.