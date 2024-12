Parolo: "De Ketelaere rimpianto Milan? Sì. Quest'anno è fuori categoria"

Durante “Step on Football”, podcast prodotto da DAZN, Marco Parolo parla di Charles De Ketelaere, oggi rinato all’Atalanta. Per l’ex centrocampista il belga è un rimpianto per il Milan: “È fuori categoria quest’anno per come domina il campo. È un rimpianto per il Milan? Sì. Dopo il primo anno all’Atalanta secondo me non voleva tornare al Milan lui”.

Attualmente De Ketelaere è già a quota 10 gol in tutte le competizioni, anche grazie alla doppietta segnata nell'ultima giornata di campionato contro l'Empoli.