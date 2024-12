Parolo: "Dopo il primo anno all'Atalanta, secondo me De Ketelaere non voleva tornarci al Milan"

vedi letture

Durante “Step on Football”, podcast prodotto da DAZN, Marco Parolo parla di Charles De Ketelaere, oggi rinato all’Atalanta. Per l’ex centrocampista il belga è un rimpianto per il Milan: “È fuori categoria quest’anno per come domina il campo. È un rimpianto per il Milan? Sì. Dopo il primo anno all’Atalanta secondo me non voleva tornare al Milan lui”.

Attualmente De Ketelaere è già a quota 10 gol in tutte le competizioni, anche grazie alla doppietta segnata nell'ultima giornata di campionato contro l'Empoli.