Parolo: "Milan squadra piatta, si accende solo grazie all'ego dei propri giocatori"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’ex centrocampista della Lazio, Marco Parolo ha commentato così il delicato momento dei rossoneri in questa stagione:

“Questo Milan è piatto, parte in un modo e finisce in un altro. Magari va sotto di 1-2 gol poi nei giocatori scatta qualcosa e si accendono. Si accende l’ego personale e allora tutti vanno avanti con le proprie individualità, e li l’allenatore non può più fare niente, basta guardare cosa fanno in campo. Il Milan ormai è questo, una squadra nei singoli fortissima ma che non ha un legame tra di loro e soprattutto col suo allenatore”.