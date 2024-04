Parolo sulla formazione del Milan: "Mi sembra un turnover fatto con la testa ragionando sulle due partite"

Marco Parolo, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a DAZN sulla formazione rossonera per Sassuolo-Milan: "Il Milan ha bisogno di Tomori al 100% per il derby: per questo non gioca, oltre che naturalmente per l'ammoinzione. Theo e Leao sono gicoatori chiave del Milan perché il Milan dipende da loro. Pioli non vuole fare un turnover ampio: vuole tenere i suoi uomini, lasciare certezze; mi sembra questo un turnover fatto con la testa ragionando sulle due partite".