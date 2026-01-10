Pasotto: "Come sottolinea Allegri, Fullkrug è quello capace di fare quel tipo di cose che nessun altro in rosa ha nelle corde"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Niclas Fullkrug: "Niclas Füllkrug per il momento è un uomo felice: è riuscito a esordire – a Cagliari – prima di quanto potesse pensare grazie a una deroga federale e poi ha debuttato a San Siro, anche se in una serata collettivamente storta. Adesso non resta che iniziare a ritrovare la via del gol (in questa stagione è ancora a secco, neanche una gioia nelle nove presenze col West Ham) e ritagliarsi uno spazio adeguato tra Leao e Pulisic, facendo in modo che il Milan a giugno metta il flag sul diritto di riscatto.

In questi primi due spezzoni della sua nuova vita rossonera il tedesco ha fatto vedere alcune delle sue caratteristiche: propensione al gioco di sponda, testa alta per osservare i movimenti dei compagni, un’adeguata ruvidezza nei contrasti. Come sottolinea Allegri, lui è quello capace di fare quel tipo di cose che nessun altro in rosa ha nelle corde. Ed è un aspetto che infatti Füllkrug, davanti allo sguardo attento dell’ad Furlani e del ds Tare, sottolinea con fermezza: “Seguo la Serie A da anni. Ero consapevole del modo di giocare di questa squadra e quali sono le possibilità per me di aver successo in questo gruppo. Sono diverso dagli altri attaccanti, c’è una qualità enorme ma io ho caratteristiche diverse da chi sa fare l’uno contro uno, o magari sa dribblare in velocità. Io porto presenza fisica, mi piace occupare l’area, cosa che potrà aiutare la squadra in molte situazioni. Nelle prime due partite ho visto che c’è da sgomitare con i difensori: ebbene, sono pronto ad affrontare duelli scomodi”.