Pasotto: "Diciamo che se Allegri in avanti voleva concedersi qualche ragionamento, è meglio che rimandi le riflessioni"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulle scelte in attacco di Allegri dopo l'infortunio di Pulisic: "Diciamo che se Max in avanti voleva concedersi qualche ragionamento in base alla stanchezza di chi rientra da impegni intercontinentali, è meglio che rimandi le riflessioni. Con una rosa composta da 19 giocatori di movimento, bastano ovviamente un paio di defezioni - soprattutto se riguardano uomini di prima fascia - per accorciare subito la coperta. E quindi è ragionevole pensare che Gimenez, anche se sarà fra gli ultimi a tornare, partirà dall'inizio. In realtà il messicano è l'unico centravanti di ruolo e fino a questo momento, anche se in campionato non ha ancora segnato, è stato ugualmente prezioso per come interpreta il ruolo. Sin qui la coppia di attaccanti titolare è stata composta da lui e Pulisic. Santi, quindi, dovrebbe partire dall'inizio e a questo punto la grande domanda è il compagno che lo affiancherà. Al netto di soluzioni estreme (Loftus-Cheek), per quanto già sperimentate, si giocano una maglia Nkunku e Leao".

I PROBLEMI DALLA SOSTA

La sosta nazionali sta condizionando e non poco quello che sarà il rientro al lavoro del Milan di Massimiliano Allegri. Rafa Leao, Alexis Saelemaekers e ora Christian Pulisic. Situazioni da valutare, esami che possono cambiare i piani di Max sia per la gara contro la Fiorentina ma soprattutto per quello che sarà il futuro a breve termine. Se la coperta è più o meno adatta a sopportare degli incidenti di percorso, ciò che il Milan deve fare è molto chiaro: evitare un calo mentale che, unito a un calo fisico, potrebbe condizionare la ripresa del campionato. Si sa che al rientro dopo uno stop forzato le cose possono cambiare, e rispetto al passato è qui che al Milan viene richiesto un click mentale. Allegri è la soluzione perfetta per far sì che ogni pedina del proprio scacchiere possa tornare in campo nella migliore condizione possibile. Importante sarà l'apporto tecnico e mentale di tutto il collettivo, perché questi infortuni possono portare alla ribalta chi fino a ora per un motivo o per un altro ha avuto poco spazio. Allegri vuole e deve capire che gruppo ha, non 11 titolari ma una squadra che nel momento del bisogno può colmare delle assenze. Si diventa grandi anche attraverso momenti così.