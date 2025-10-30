Pasotto: "Gimenez fino a questo momento ha goduto di una specie di immunità"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport che segue da vicino le vicende legate al Milan, ha pubblicato un articolo sulla versione online della rosea con tema Santiago Gimenez. L'attaccante milanista è fermo a zero gol in nove partite di campionato, con l'unica rete stagionale messa a segno nei sedicesimi di Coppa Italia a San Siro contro un Lecce non irresistibile. Nel pezzo di Pasotto si confronta El Bebote Gimenez con altri attaccanti dei campionati europei che stanno faticando.

Il commento di Pasotto su Santiago Gimenez: "L'affetto e la comprensione quanto meno non gli mancano. Nonostante il Meazza, quando le cose non girano per il verso giusto, sia un teatro con loggioni dal fischio facile, Santiago Gimenez fino a questo momento è riuscito a godere di una specie di immunità. Un effetto simpatia generato dall'impegno evidente, si potrebbe dire quasi dalla "tenerezza" indotta da un centravanti disperatamente affamato di gol che non vogliono saperne di arrivare".