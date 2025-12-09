Pasotto: "Scontata l'assenza di Leao contro il Sassuolo. Inizia una corsa contro il tempo per rimetterlo in piedi in Supercoppa"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulle condizioni di Rafael Leao: "La cosa più importante ovviamente riguarda l'assenza di lesioni. Significa poter allestire una tabella di recupero molto più veloce. Scontata l'assenza di Rafa domenica a San Siro in campionato contro il Sassuolo, inizia quindi una corsa contro il tempo per rimetterlo in piedi in Supercoppa. Il tempo teoricamente c'è, occorrerà verificare come risponderà la muscolatura alle cure. Anche perché l'adduttore, per un giocatore con le sue caratteristiche, è un muscolo essenziale e particolarmente sollecitato. Il portoghese si era fatto male nel primo tempo, a seguito di un tiro terminato fuori. Al termine dell'azione Rafa si era toccato insistentemente la parte destra della zona inguinale, aveva provato a restare in campo un paio di minuti ma poi si era fermato, chiedendo il cambio. Per lui è il secondo guaio muscolare stagionale dopo il trauma elongativo al polpaccio destro che lo aveva costretto a saltare cinque partite".

LE ULTIME DA MILANNEWS SU LEAO

Rafael Leao non ha riportato lesioni. Questa è la notizia più importante che emerge dagli esami che il calciatore portoghese ha svolto nella giornata di oggi (LEGGI QUI). Ieri sera, al 31° minuto di Torino-Milan, Rafa ha dovuto abbandonare il campo dopo aver sentito un fastidio nella zona dell'adduttore destro: il dolore è stato avvertito dopo un tiro da fuori, dopo il quale il giocatore ha provato a rimanere in campo, prima di essere sostituito in seguito a un accenno di scatto che lo ha nuovamente allarmato.

Il fatto che non ci siano lesioni muscolari, mette al riparto il Milan e lo stesso Leao da un'assenza eccessivamente lunga. I tempi di recupero, in ogni caso, sono da verificare con attenzione: come appreso da MilanNews.it, il giocatore ha un'infiammazione che non andrà sottovalutata e che dovrà essere monitorata, ma soprattutto curata bene in modo che si scongiuri il rischio pubalgia o problemi cronici. Il giocatore è già al lavoro con lo staff medico per una ripresa completa: ci sarà da capire se sarà già possibile averlo dalla panchina nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.