Passerini: "Fonseca con una striscia positiva può scacciare definitivamente le ombre"

La vittoria del Milan nel derby contro l'Inter ha ridato immediatamente una nuova luce all'inizio di stagione rossonera. Ora la squadra di Fonseca si trova a pari punti con i nerazzurri, a meno uno dalla Juventus e a due lunghezze dal Napoli. In altre parole i rossoneri sono lì con le migliori e le più credibili candidate alla vittoria del titolo, avendo già giocato due big match. Il bello e il difficile, adesso, sarà confermarsi per la squadra di Fonseca e da qui alla sosta ci sono tre partite per farlo.

Ne ha parlato Carlos Passerini sulle colonne del Corriere della Sera questa mattina. Le sue parole: "Se davvero è stato il derby della svolta, l’alba di un nuovo Diavolo, lo dirà solo il tempo. Non ne servirà molto: tra Lecce (venerdì), Leverkusen (martedì 1 ottobre) e Fiorentina (domenica 6) avremo già la risposta. Anche riguardo al futuro di Paulo Fonseca che con una striscia positiva può scacciare definitivamente le ombre dell’esonero".