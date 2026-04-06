Passerini: "Gimenez avrà l’occasione per iniziare a dimostrare di valere più di quello che nessuno ha visto"

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Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso a allMilan.it sul futuro di Santiago Gimenez: “Io credo che gli sia stata data l’opportunità. Santiago ha avuto un infortunio molto serio. Il Milan l’anno scorso ci ha creduto eccome. Poi… Allegri non lo ama come attaccante perché ha caratteristiche che magari non si integrano così tanto con un certo modo di vedere il calcio di Allegri. Credo anche che Santiago però abbia dato meno di quello che poteva.

Mi aspetto da lui che adesso colga l’occasione in queste ultime giornate secondo me già a Napoli potrebbe giocare, non so se titolare o meno, però avrà l’occasione per iniziare a dimostrare di valere più di quello che nessuno ha visto, perché per adesso non lo abbiamo mai visto. Io l’ho sempre difeso molto, quando stava bene, perché credo che sia un giocatore che vale più di quello che sembra. E’ uno molto serio.

Credo però che stia a lui. In tutti i nostri lavori siamo ciò che facciamo non ciò che diciamo. Quindi ora lui deve dimostrare di valere il Milan e anche magari la sua Nazionale perché insomma credo che anche il fatto che si debba ritagliare un posto per un mondiale che giocherà in casa sua possa essere per lui una doppia missione e una doppia spinta.”