Passerini: "Nkunku riesce a ritagliarsi i suoi spazi e secondo me sta dimostrando di essere un giocatore da Milan"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso a MilanVibes su Nkunku.

La sfida col Bologna segna la rinascita di Nkunku?

“È possibile perché secondo me sta prendendo confidenza. Io tante volte, anche sul Corriere, ho difeso Nkunku, anche in momenti in cui le critiche erano feroci, critiche doverose, perché ha impiegato 4 mesi a far veder qualcosa, è anche vero che ha avuto qualche problema fisico, quindi secondo me meritava un controesame, cioè secondo me era un giocatore che andava valutato al netto degli infortuni e anche al netto, secondo me, di qualche cortocircuito tattico. Faccio una riflessione semplice, Christopher è molto simile a Leao per il tipo di giocatore, parte da largo a sinistra e taglia verso l’interno. Non è un vero centravanti, anche se il Milan ha cercato un po’ di farlo passare come un centravanti perché al Lipsia giocava centravanti. Oggi è un attaccante esterno che taglia verso l’interno dalla sinistra, esattamente quello che fa Leao; quindi c’era anche questo aspetto. Oggi che diciamo Leao non c’è perché non sta bene, Nkunku riesce a ritagliarsi i suoi spazi e secondo me sta dimostrando di essere un giocatore da Milan, ha fatto 5 gol, non sono pochi, praticamente giocando soltanto nell’ultimo mese, quindi sì, potrebbe essere davvero questa la partita della rinascita”