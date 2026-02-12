Serena: "Il Milan è in gioco per lo Scudetto. Anzi: lo vedo in pole position"

Aldo Serena, ex calciatore, si è così espresso a SkySport sul campionato di Serie A.

Il Milan può credere ancora allo Scudetto? "Il Milan secondo me è in gioco per lo Scudetto, anche perché ora le partite di Champions saranno dure. Il Milan in questo senso lo vedo in pole position".

La corsa Champions? "Il Como è in grande spolvero, ma non lasciamo fuori l'Atalanta che pur senza continuità può battere chiunque. Il Napoli ha avuto tanti problemi di infortuni, la Juventus sta trovando il suo spazio e dovesse sbancare San Siro ci potrebbe credere ancora di più".

Come vede la Juventus e il suo centravanti David? "Spalletti sta lavorando molto, in David qualcosa è riuscito a trovare. Per me David non eccelle in nulla, non ha una caratteristica fortissima ma tecnicamente è discreto e attacca la profondità. In un contesto tecnico come quello di Spalletti però arrivano tanti palloni in area e lui deve avere gli occhi della tigre. In passato c'è stato un attaccante con caratteristiche tecniche non eccelse come Inzaghi, ma aveva il fuoco dentro: ecco, secondo me David deve guardare Inzaghi per crescere dal punto di vista realizzativo".

Lei farebbe uno sforzo per rinnovare con Vlahovic? "Per me la Juventus deve provare a rinnovare. Vlahovic deve mettersi la mano sul cuore. Per me lui è uno che ha sempre voglia di migliorare e nelle intenzioni lo si è visto sempre alla Juventus, poi nei fatti un po' meno. Anche per lui potrebbe essere una rivincita, ridursi un po' l'ingaggio per tornare ad essere protagonista con la Juventus".