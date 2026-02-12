Pastore: "Due cose fanno capire come Allegri, un po’ troppo deriso per il suo calcio, valorizza quei giocatori che non rubano l’occhio"

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera su Strahinja Pavlovic: "Un altro calciatore che premierei è un giocatore profondamente allegriano, ovvero Pavlovic. Quest’anno, a differenza dello scorso, si sta proprio trasformando nel classico difensore che fa tutto bene, anche andare nell’area di rigore avversaria come contro la Roma. Vedo che anche De Winter, con il passare delle partite, sta raggiungendo la stessa continuità di rendimento. Questo fa capire come Allegri, un po’ troppo deriso per il suo calcio, valorizza quei giocatori che non rubano l’occhio ma che ti fanno rimanere imbattuto per 22 partite”.

Il pensiero sulle olimpiadi invernali: “Da milanese acquisito è una grande emozione avere le olimpiadi in casa. Milano è la quarantacinquesima città del mondo ad ospitare un’olimpiade. Bisogna esserne orgogliosi. Sono annoiato dalle polemiche sul traffico e sui disagi. A Parigi c’erano strade molto più bloccate e blindate di oggi. Il vero scandalo sono i prezzi dei biglietti che allontanano la gente normale. Stamattina c’erano diversi posti vuoti per il pattinaggio al Forum, segno che qualcosa non sta andando molto bene. Suggerirei umilmente di mettere in vendita qualche biglietto invenduto a prezzi più bassi. C’è grande fermento in giro, speriamo che ci siano anche delle grandi storie. Le olimpiadi solo l’ultima vera festa mondiale che è rimasta al pianeta”.