Passerini: "Theo ha fatto tanto per farsi non voler bene dai tifosi negli ultimi tempi”

Non è un avvio di stagione sereno per il Milan di Fonseca, soprattutto per quanto riguarda il termometro dello spogliatoio. Prima l'ammutinamento del cooling break in Lazio-Milan, poi la questione rigoristi nell'ultima uscita di Firenze: chi dovrebbe essere leader, come Leao e Theo, invece non dà l'esempio giusto. Ne parla, in diretta a Tutti Convocati su Radio 24, il giornalista de Il Corriere della Sera Carlos Passerini.

Theo e Leao stanno minando lo spogliatoio? Andrebbero ceduti?

“Sono quelli che oggi vengono definiti i due asset, capitali. Aggiungo una cosa: se questi giocatori hanno voglia di restare al Milan lo devono dimostrare. Questo lo dico anch’io. Sia Leao che Theo stanno facendo molto meno di quello che possono fare, anche rapportato a quello che guadagnano perché hanno degli stipendi pesanti. Devono dimostrare di volerci stare in questa squadra, i comportamenti di Theo come quelli di Firenze a volte il dubbio me lo fanno venire. Tra l’altro aveva anche la fascia da capitano, ha preso due giornate di squalifica per quella sceneggiata finale, dopo una partita terrificante. Deve rimontare tanto Theo se vuole riprendere e riconquistare il cuore dei tifosi del Milan, ha fatto tanto per farsi non voler bene negli ultimi tempi”.