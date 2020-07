Passo falso Milan: la doppia rimonta serve solo per il morale. E ora il cammino si complica...

Un pareggio che serve ben poco al Milan e che fa male alla SPAL, raggiunta dai rossoneri proprio nel finale con una doppia rimonta negli ultimi 20 minuti e sempre più diretta verso la retrocessione. Pioli sceglie di far riposare l'acciaccato Kjaer, non ancora al meglio, e di inserire Gabbia, che si rende suo malgrado protagonista in occasione del vantaggio della SPAL, complice anche la dormita generale dell'intera squadra. Gol al 13° dell'ex Valoti, cresciuto proprio nel vivaio rossonero, a cui fa seguito l'eurogol di Floccari, che scavalca con un tiro a spiovere da 30 metri un incolpevole Gigio. E' la mezzora di gioco e non sembra essere decisamente la serata fortunata per il Milan, che inizia a sbattere contro il muro degli emiliani senza mai riuscire a sfondare. Sembra davvero notte fonda per il Diavolo, poi, quando Calhanoglu trova il fondo della rete dopo un assist di Rebic, partito però in posizione irregolare: gol annullato con l'ausilio del VAR. Al 42°, però, l'episodio che riapre virtualmente i giochi per i rossoneri: intervento assassino di D'Alessandro su Theo Hernandez e rosso diretto, sempre grazie alla tecnologia. Nel secondo tempo entrano Leao e Ibra, il Milan però attacca in maniera confusa e calcia continuamente verso i pali di Letica, anche se spesso in modo impreciso, soprattutto con Paquetà, che ha mostrato diverse cose buone ma che, in zona gol, non ha mai avuto la cattiveria giusta per fare gol. A fine gara le statistiche saranno pazzesche, da record: 39 tiri in porta per la squadra di Pioli, di cui solamente 9 nello specchio della porta. In uno di questi, il subentrato Leao trova ad un quarto d'ora dalla fine il secondo gol consecutivo in trasferta entrando dalla panchina. I rossoneri alzano ulteriormente la pressione, ma continuano a trovare il corpo dei giocatori della SPAL sulle loro conclusioni. Al quarto di sei minuti di recupero, però, Alexis Saelemaekers, fresco di acquisto dal Milan proprio nella giornata odierna e autore di una buona prova, trova il cross su cui Vicari mette il piede e devia il pallone nella propria porta. Ora per i rossoneri inizia un vero e proprio tour de force, con Lazio, Juventus e Napoli nel giro di una settimana. Al termine di questo ciclo si capirà se il Milan potrà continuare a coltivare sogni europei.