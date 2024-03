Pastore: "Pulisic il miglior acquisto del Milan. Loftus-Cheek discontinuo, Reijnders un po' noiosotto"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan e soprattutto di Christian Pulisic, a detta il suo il miglior acquisto per distacco del diavolo. Queste le sue dichiarazioni.

"Non è vero che il Milan non vince mai le seconde palle. La partita di ieri (domenica contro il Verona ndr), è stata una delle partite migliori in trasferta del 2024, nasce anche dal fatto, e non si potrà ripetere, che Pioli ha schierato Tomori Kalulu centrali nel primo tempo. Poi il francese si è fatto male un mese e mezzo. Pulisic è il miglior acquisto del Milan -per distacco dice Trevisani-. Si parla anche di Reijnders e Loftus-Cheek, ma l'olandese è un po' noiosotto, mentre l'inglese ha certi livelli che non pensi, ad esempio ieri ha giocato male. E' un giocatore molto discontinuo, quando sta in forma è devastante, ma quando non è in giornata non becca una palla. Pulisic sta trovando una continuità di rendimento che forse nella prima parte di stagione non ha avuto anche per motivi d'ambientamento, che sono quelli che un giocatore normalmente un giocatore che viene dall'estero deve avere. Ovvio, nei primi sei mesi di stagione non ha fatto male, ma il Pulisic di febbraio-marzo è un giocatore decisivo in ogni partita".