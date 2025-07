Pato: "Curioso di vedere Modric. Spero possa vincere col Milan"

Il Milan è in tournée tra Asia e Pacifico, in questo momento si trova a Singapore dove domani alle ore 13.30 italiane sfiderà in amichevole l'Arsenal. Il club rossonero, per eventi commerciali e con i tifosi, si è portato dietro con sè Alexandre Pato, ex attaccante e promessa del calcio mondiale. Insieme al Papero anche il connazionale Serginho. Pato è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport 24 e ha parlato del Milan, soprattutto del suo vecchio tecnico Massimiliano Allegri ma anche di Luka Modric.

Il pensiero di Pato sull'ingaggio di Luka Modric: "Sono curioso di vedere Modric. Sono andato al Milan store e ho visto la sua maglia. Ero in Croazia e i suoi tifosi hanno la speranza che possa fare bene al Milan. Gli auguro il meglio perché lui è davvero un campione, spero possa portare tutta la sua esperienza e vincere con il Milan".