Pavlovic a Dazn: "Oggi dobbiamo vincere. Non mi sento ancora un leader"

Il Milan scende in campo in campionato dopo la sosta nazionali: questa sera alle 20.45 i rossoneri sfidano il Venezia neopromosso. La squadra di Fonseca è ancora in cerca della prima vittoria della stagione ed è chiamata alla reazione dopo un avvio molto complicato, anche in ottica prossimi impegni tra Champions League e derby. Prima della partita, ai microfoni di Dazn ha parlato Strahinja Pavlovic, difensore rossonero. Queste le sue dichiarazioni.

Sulle sensazioni: "Oggi dobbiamo vincere e faremo tutto per vincere, dopo tre partite"

Ti aspettavi questo impatto? "Non mi sento ancora un leader, faccio solo quello che devo fare. E farò di tutto per la vittoria. Per il momento sono contento"